وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد هدفها توفير السلع بأسعار مخفضة

كتبت-داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة "سوق اليوم الواحد" تأتي ضمن جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف فاروق، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أننا نحرص بصورة مستمرة في إقامة "سوق اليوم الواحد وإقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى جميع المدن الأحياء.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى توفير جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار تصل قيمة إنخفاضها إلى 30%، مبينا أن هناك تعاونا بين الحكومة وجميع أفرادها، سواء كانوا محافظين أو وزراء من أجل خدمة المواطن.

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