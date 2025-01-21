وزير الطيران المدني: مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة ونعمل على تحسين الخدمات

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن التحديات التي تواجه شركة مصر للطيران، مؤكدًا على سعي الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أكد الحفني أن شركة مصر للطيران تحمل أهمية كبيرة للدولة المصرية، فهي ليست مجرد شركة طيران بل تمثل بُعدًا أمنيًا قوميًا.

وأشار إلى أن الشركة تعرضت للعديد من التحديات خلال السنوات الماضية، بدءًا من ثورتي 2011 و2013، وصولًا إلى تداعيات تحرير سعر الصرف وجائحة كورونا.

ورغم هذه التحديات، أكد الوزير أن الشركة تمكنت من التعافي بشكل ملحوظ قبل جائحة كورونا، إلا أن الجائحة تسببت في تراجع الأداء.

وأوضح أن مصر للطيران اضطرت إلى تحمل تكاليف إضافية نتيجة لعمليات الإجلاء التي قامت بها في العديد من الأزمات، مما أثر على أدائها المالي.

وأشار الحفني إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك من خلال ربط جودة الخدمة بمؤشر أداء محدد، والاستعانة بخبرات شركات عالمية في مجال تقييم الخدمات، مؤكدًا على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة في المطارات.

اقرأ أيضا..

تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا: شبورة ضبابية وأمطار رعدية بهذه المناطق

بعد زيادة الأسعار للمصريين والأجانب.. 15 صورة لبرج القاهرة

"الأعلى للإعلام" وهيئة الدواء: منع نشر إعلانات الأدوية دون موافقة مسبقة

وفاة وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية السابق