عمرو أديب يكشف أصل لقب "الحاج أبو حنان" لتوصيف ترامب

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استغرابه من حالة التفاؤل المبالغ فيها التي سادت الأوساط الأمريكية والعالمية بعد الخطاب ترامب في حفل تنصيبه.

وأشار أديب في برنامجه "الحكاية" إلى أن خطاب ترامب حمل الكثير من المبالغات والمزاعم التي يصعب تحقيقها على أرض الواقع.

انتقد أديب بشدة الهجوم الشديد الذي شنه ترامب على الإدارة الأمريكية السابقة، واصفًا إياه بأنه غير لائق ولا يليق بمناسبة كهذه، مؤكدًا أن توجيه الإهانات لبايدن وهاريس في مثل هذا الحدث يعتبر تصرفًا غير حضاري وغير مقبول.

ولفت أديب إلى أن ترامب وعد بتحقيق إنجازات كبيرة في فترة رئاسته، مثل تحقيق السلام في العالم والحصول على جائزة نوبل للسلام.

وعن استخدامه لقب "الحاج أبو حنان" لتوصيف ترامب، مشيرًا إلى أنه استوحى هذا اللقب من مسرحية قديمة للفنان حجاج عبد العظيم، موضحًا: "الفنان حجاج عبدالعظيم في مسرحية كان بيقول لواحد شعره أبيض: انت الحاج أبو حنان؟، الإفيه علق معايا من ساعتها فأطلقته على الرئيس ترامب وسمع مع الناس".

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