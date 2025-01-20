اليوم.. استئناف امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

كتب- أحمد الجندي:

تستأنف مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الإثنين، بعد عطلة عيد الغطاس الذي احتفل به الأخوة المسيحيين، أمس الأحد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت المديريات التعليمية، بتجنب عقد امتحانات تزامنًا مع عطلات أعياد المسيحيين، ومنها يوم 19 يناير، الذي يحتفل فيه بعيد الغطاس.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، للشهادة الإعدادية، أمس السبت الموافق 18 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 23 من نفس الشهر، لتبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين.

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