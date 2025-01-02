بكري: رئيس الحكومة السورية والوزراء خريجو داعش ومتورطون في جرائم قتل وتعذيب

كتب- حسن مرسي:

أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى وجود تساؤلات متزايدة بشأن تحفظ مصر في علاقتها مع النظام الجديد الذي سيطر على سوريا، موضحًا أن الشخصيات التي جاءت للحكم، وعلى رأسهم "الجولاني"، لا تزال أفكارهم كما هي ولم تتغير.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، لفت بكري إلى أن رئيس الحكومة السورية والوزراء هم من خريجي مدارس القاعدة وداعش والنصرة وجبهة تحرير الشام، مشددًا على أن معظمهم متورطون في جرائم قتل وتعذيب، وقد كانوا قادة للجناح العسكري لبعض هذه التنظيمات.

أكد بكري أن حالة العداء من قبل هذه التنظيمات الإرهابية تجلت في اللقاء الذي جمع الجولاني بمحمود فتحي، المتهم بالتحريض على اغتيال المستشار هشام بركات والمحكوم عليه بالإعدام غيابيًا في مصر. كما أشار إلى السماح للإرهابي عبد الرحمن يوسف القرضاوي بالتحريض ضد مصر من داخل الجامع الأموي، معتبرًا ذلك أمرًا غير مفهوم، مضيفًا أن هناك بعض المصريين أعضاء في تنظيم هيئة تحرير الشام مسموح لهم بالتحريض ضد مصر والإساءة إلى قيادتها.

وتابع بكري قائلًا إن مصر أصدرت بيانًا أكدت فيه دعمها للدولة السورية وليس للمليشيات، مشيرًا إلى أن البيان أظهر وحدة مصر مع الشعب السوري. كما نوه إلى أن وزارة الإعلام في الإدارة السورية الجديدة ذكرت أن المواقف والتصريحات الصادرة عن زوار البلاد لا تعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي لدمشق.

وأضاف بكري أن وجود مثل هذه التنظيمات في دولة مجاورة يشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، حيث إن الأمن المصري مرتبط بأمن سوريا. ودعا إلى قراءة دروس التاريخ القديمة والحديثة حول ارتباط الأمن القومي للبلدين، مشددًا على أن ما يجري ليس نظام حكم ولا دستور ولا قانون، بل مليشيات تحكم ولديها أيديولوجية عقائدية.

واختتم بكري بالإشارة إلى حوار أجرته قناة الجزيرة مع الجولاني في 3 يونيو 2015، حيث سُئل عن الإخوان في مصر، ورد بأنهم انحرفوا عن الإسلام، مؤكدًا أنهم لا يقبلون الدخول في البرلمان أو القسم على الدستور، لأن لديهم حكمًا لله عز وجل، موضحًا أن أفكار الإخوان وتنظيم القاعدة تتشابه في جذورها مع أفكار حسن البنا وسيد قطب.

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