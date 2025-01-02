محافظ القاهرة يتفقد مول المواردي بالسيدة زينب

تحذير رسمي من تشغيلات "غير مطابقة" لـ 8 أدوية.. كيف يمكن اكتشافها؟

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمجمع مول المواردي بالسيدة زينب لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية به.

رافق محافظ القاهرة، خلال الجولة، المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة، باستكمال تسكين الوحدات الإدارية والمحلات بالمجمع، مع رفع كفاءة المنطقة المحيطة به.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت التابعة لها، لتعظيم مواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالفائدة على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقع مجمع مول المواردي على مساحة 15530 م2 بمنطقة أبو الريش بالسيدة زينب، ويتكون من مبنى 5 أدوار به 60 وحدة إدارية، ومبنى دورين به 49 محلًا تجاريًا، ويدار من خلال إدارة الأسواق بالمحافظة، كما يوجد به ساحة انتظار سيارات تسع نحو 100 سيارة.

اقرأ أيضًا:

تحذير رسمي من تشغيلات "غير مطابقة" لـ 8 أدوية.. كيف يمكن اكتشافها؟

موضوعات خطبة الجمعة المقبلة لجميع المحافظات بعد التغييرات الجديدة

مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين لمسابقة الأزهر للابتعاث للخارج في رمضان

مرض فيكساس النادر.. الصحة تكشف الأعراض والأسباب: يصيب الرجال فقط

موعد دفع فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2025.. منعًا للغرامة أو رفع العداد