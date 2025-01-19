"السنباطي": تشكيل "مسرح تفاعلي" للترويج لقضايا الطفل عبر الفن والعروض المسرحية

كتب- أحمد جمعة:

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف، نائبة رئيس المجلس، والدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة (الدكتور سامح عوض، الدكتور كرم ملاك، السيد عبد اللطيف صبحي، الدكتور نور أسامة، السيد عمر حجازي، والسيدة مي زين الدين).

وخلال الاجتماع أكدت السنباطي، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا كبيرًا مع الجهات المعنية لوضع آليات لمواجهة العنف ضد الأطفال، وعلى رأسها المؤسسات الدينية لما لها من دور دعوي وتوعوي وتأثير كبير في تماسك الأسرة المصرية، ونبذ العنف، والمحافظة على ترابط الأسر وحمايتها من خطر التفكك، فضلًا عن التصدي لكافة أشكال العنف الموجه ضد الطفل.

وأشارت في بيان اليوم، إلى أنه استكمالًا للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ العديد من المبادرات، وعلى رأسها مبادرة تمكين الطفل "بكرة بينا"، سيتم الإعداد لحملة قوية للقضاء على العنف والتنمر بين الأقران، وتعزيز القيم والمبادئ، فضلًا عن تعديل السلوكيات وتنمية المهارات الحياتية للأطفال.

كما أوضحت الدكتورة سحر السنباطي أنه خلال الشهر الجاري تم عقد جلستين بمجلس النواب لعرض جهود المجلس في ملف حقوق الطفل وخطة المجلس المستقبلية، طبقًا للقانون رقم 182 الخاص بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لقياس الأثر الذي أحدثه صدور هذا القانون على إنفاذ حقوق الطفل وتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وحماية الأطفال، فضلًا عن أثره على قيام المجلس بالدور المنوط به وفقًا لصلاحياته، بما ينعكس على المصلحة الفضلى للطفل. وقد استعرضت رئيسة المجلس الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وأعلنت الدكتورة السنباطي عن تشكيل "مسرح تفاعلي" للترويج لقضايا الطفل من خلال الفن والعروض المسرحية، وسيتم تعميمه في جميع المحافظات، مما سيساهم في معالجة قضايا العنف الموجه ضد الأطفال والارتقاء بالوعي.

كما أشارت إلى أنه سيتم تضمين حقوق الطفل ضمن مناهج محو الأمية وتعليم الكبار بطريقة مطورة تواكب عصر التحول الرقمي. وذكرت أن المجلس قد انتهى من تحديث الإطار الاستراتيجي وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة وربطها بمؤشرات التنمية بما يواكب المتغيرات، مع تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، ومؤشرات لقياس الأداء وقياس الأثر، مع التقييم المرحلي أثناء التنفيذ.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هيام نظيف، نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية دور الإعلام في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطفل. وأوضحت أن المجلس، بالتعاون مع الجهات المعنية، سيضع آليات لتنفيذ عدد من الأنشطة لتعزيز الهوية الوطنية، وتشكيل الوعي، وتعزيز الانتماء الوطني.

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