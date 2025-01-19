التنبؤ بالفيضان والجفاف وإدارة المياه الجوفية.. تفاصيل لقاء وزير الري نظيره النيجيري لبحث التعاون

كتب- أحمد الجندي:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جوزيف أوتسيف، وزير المياه النيجيري، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه .

وأعرب سويلم، حسب بيان "الري" اليوم الأحد، عن سعادته بلقاء الوزير النيجيري وحرصه على توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدَين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ التي تواجه العديد من دول القارة الإفريقية .

وناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين البلدَين خلال فاعليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر ٢٠٢٤، ويتضمن التعاون بين البلدَين في مجالات (تطوير الري- تشغيل وصيانة المنشآت المائية- مكافحة الحشائش المائية في المجاري المائية باستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية- تقنيات الري الحديث- التنبؤ بالفيضان والجفاف- إدارة مخاطر الفيضان- تكنولوجيا حصاد الأمطار- إدارة المياه الجوفية- حوكمة الموارد المائية- التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه- مراقبة نوعية المياه)، وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، حيث أشار سويلم إلى إمكانية تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المطلوبة تحت مظلة مبادرة AWARe.

وأشار سويلم إلى اهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين العاملين في مجال المياه من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"PACWA والذي تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe ، مشيرًا إلى أن دولة نيجيريا هي إحدى الدول ذات الأولوية التي يتم تقديم دورات تدريبية لها؛ لسد فجوات المعرفة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه .

وتباحث الوزيران حول مجهودات مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في خدمة الدول الإفريقية؛ حيث أشار سويلم إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ، واستضافة مصر الناجحة لفاعليات أسبوع المياه الإفريقي التاسع خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤، وحرص مصر على التركيز على عرض ومناقشة رؤى الدول الإفريقية خلال فاعليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر ٢٠٢٥.

وتوجه سويلم بالدعوة للجانب النيجيري للمشاركة في "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"؛ خصوصًا أن إفريقيا ستكون في قلب المناقشات الخاصة بالأسبوع .

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