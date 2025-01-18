الطقس اليوم.. الأرصاد: اضطراب ملاحة وارتفاع الموج يصل لـ 3.5 متر

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت 18 يناير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء.

وأضافت أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وسجلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 18 درجة وذلك الساعة 10:30 صباحًا.

كما تنشط الرياح اليوم على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الموج من (2.5-3.5 م).

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