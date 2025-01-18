7 صور لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 بمدرستي الجمعية الخيرية الإعدادية بنين، والبهية البرهانية الإعدادية بنات بإدارة السيدة زينب التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات.

ويؤدي 211342 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية) في 722 لجنة، من بينهم 208853 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة (106037 طالبًا - 102816 طالبة)، و862 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و99 طالبًا وطالبة بالإعدادية الرياضية، و67 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و53 طالبًا وطالبة مكفوفين، كما تضم لجنة مستشفى 57357 نحو 14 طالبًا وطالبة.

رافق محافظ القاهرة، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسماح محمد إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والهندسة، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

والتقى محافظ القاهرة، بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأداء الامتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

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