وزير الري يناقش تعزيز التعاون المائي مع كينيا

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية كينيا، اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الكيني إيريك موريثي، وزير المياه والصرف الصحي والري.

جاء الاجتماع، بحسب بيان وزارة الري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المياه والري، بحضور السيد السفير وائل عطية، سفير جمهورية مصر العربية في كينيا، بالإضافة إلى الوفد المصري الرسمي وكبار المسئولين الكينيين.

في بداية الاجتماع، عبر الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء نظيره الكيني، مشيرًا إلى أهمية اللقاء الذي يأتي بعد الاجتماع الذي تم عقده خلال "إسبوع القاهرة السابع للمياه".

وأكد أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع كينيا في مجالات المياه والري والتكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن مصر ستظل داعمة لجميع الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

تطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل، بما يحقق مصالح جميع الدول المعنية، إضافة إلى مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، وتم طرح مقترحات لتعزيز التعاون الثنائي عبر اتفاقية التعاون الجاري تفعيلها، فضلاً عن مناقشة مشروعات تنموية مقترحة من الجانب الكيني يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر لدعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل.

وتم التأكيد على أهمية برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية الكينية، من أجل تحسين كفاءة إدارة المياه وتعزيز قدرة كينيا في مواجهة تحديات المناخ، حيث أشار الدكتور سويلم إلى استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للجانب الكيني في هذا المجال من خلال "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA، الذي يقدم مجموعة من الدورات التدريبية التي تشمل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة.

تاريخ طويل من التعاون بين مصر وكينيا

تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود إلى عام 1993، حيث بدأت مصر بتقديم الدعم الفني في مجال المياه الجوفية، بما في ذلك حفر 180 بئرًا جوفيًا، وتم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية، والذي يشتمل على العديد من الأنشطة مثل حفر آبار جوفية، إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، والتدريب في مجالات متعددة من إدارة المياه، وتم تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا بهدف إعداد واعتماد خطط عمل مشروعات مشتركة بين البلدين.

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