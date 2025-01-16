مدبولي: التضخم في مصر يسير في اتجاه نزولي.. وخفض الدين بات أولويتنا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل التضخم على مستوى الجمهورية انخفض بشكل ملحوظ في شهر ديسمبر 2024، ليصل إلى 23.4% مقارنة بـ25% في شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن مسار التضخم يسير في اتجاه نزولي، حيث لم يشهد شهر ديسمبر أي زيادة على أساس شهري.

وأوضح "مدبولي"، أن الشهور القادمة ستشهد مزيدًا من الانخفاض في معدلات التضخم، مؤكدًا أن خفض الدين العام بات من أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

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