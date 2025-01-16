محافظ الأقصر: الانتهاء من الأحوزة العمرانية.. وبرلماني: عايزين نبشر الأهالي

كتب- نشأت علي :

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العماري، بشأن الموافقة على إصدار تراخيص المباني في الأماكن الواقعة ضمن منافع السكن وكتل السكن، حيث أن إدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر ترفض إصدار تراخيص المباني بكل أنحاء المحافظة منذ أكثر من 6 سنوات دون البحث في سجلات وخرائط الأملاك وخرائط فك الزمام.

وعلق عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قائلًا: تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية بالكامل بمحافظة الأقصر وفقًا للتحديثات الأخيرة 2024.

وقال محمد العماري، مقدم طلب الإحاطة: هل نبشر الأهالي بملف الأحوزة؟، ليعلق المحافظ قائلًا: هسلم حضرتك الجداول الأسبوع المقبل علشان تبشر الأهالي.

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