ضبط أطنان من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر بالقاهرة خلال يناير 2025

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة على السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أشار ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات، وسلع مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، وأوكازيون وهمي، وبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة.

وتضمنت المضبوطات: 15 طن دقيق، 2 طن مكرونة، 4 أطنان أرز، 285 علبة سمن، 2000 زجاجة زيت، 2 طن سكر، 110 كجم حلاوة طحينية، 622 علبة تونة، 300 دجاجة، 150 كجم لحوم مجمدة برازيلي، و30 بطارية كلوريد.

وقد تم تحرير محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

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