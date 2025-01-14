زياد بهاء الدين: الإصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج لخطوات أعمق من الإجراءات المحدودة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما كان يُطالَب به في السنوات السابقة.

وفي حديثه خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أشار بهاء الدين إلى أن برنامج الطروحات الحكومية وحده لا يكفي لتحقيق الإصلاح الشامل الذي يحتاجه الاقتصاد المصري.

وعبر بهاء الدين عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد المصري من الخروج بالكامل من الأزمة الاقتصادية بحلول عام 2025، مشددًا على أن العام الماضي كان اختبارًا صعبًا نجحت الحكومة في تجاوزه، مما حال دون الانزلاق نحو الهاوية.

وأعرب عن قلقه من أن حجم التغيرات والإصلاحات المطلوبة في العام المقبل يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه حاليًا.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية، لا ترتقي إلى حجم الإصلاح الهائل الذي يتطلبه الوضع الراهن.

وأشار إلى أن النقاش حول بيع شركتين أو ثلاث ضمن برنامج الطروحات لعام 2025 هو موضوع قيد النقاش منذ أربع سنوات، محذرًا من أن هذه الخطوات لم تعد معيارًا كافيًا للإصلاح في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وأضاف بهاء الدين: الإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي يجب أن يتجاوز مجرد خطوات جزئية، مثل تلك التي تتم في إطار الطروحات، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت شديدة على المواطنين، وأن التقدم المحدود بخطوتين أو ثلاث لم يعد كافيًا. مؤكدا أن الإجراءات المتخذة حاليًا أصبحت محدودة وغير قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.

واختتم الدكتور زياد بهاء الدين بأن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه وما يجري على الأرض، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى إصلاح شامل وعميق يتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم.

اقرأ أيضا:



الحكومة تحدد رسميا موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة



هل انفصلت الإعلامية مها الصغير عن أحمد السقا؟.. مصادر مقربة تكشف الحقيقة