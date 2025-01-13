حدث في 8 ساعات| توجيهات مهمة من السيسي بشأن "البكالوريا".. و"النواب" يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

التقديم مفتوح.. وظائف جديدة في قطاع النقل البحري لهذه التخصصات

أعلن قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الخالية، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

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1900 جنيه يوميًا.. فرص عمل جديدة في اليونان –تفاصيل

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن "طلبية" فُرص عمل جديدة تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية، من شركة lykomitros اليونانية، والتي تحتاج إلى 48 عاملًا.

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وزير الصحة: 49% من النساء في مصر يعانين السمنة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقدير الدولة الكبير لدور الهيئة باعتبارها الذراع العلمي والأكاديمي لوزارة الصحة، مشيدًا بالخدمات المتميزة التي تقدمها للمواطنين.

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الأرصاد تحذر من طقس الفترة المقبلة: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة

قالت الدكتور منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع بداية من اليوم بقيم تصل لـ 4 درجات لتكون أعلى من المعدل الطبيعي في هذا التوقيت من العام.

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رئيس النواب: المراقبةُ تتم وفقًا للقانونِ وبناءً على أمرٍ قضائيٍّ وضوابطِ مشدَّدةٍ

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، في بداية جلسة المجلس اليوم الاثنين، "أود أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ.

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الحكومة: عدد الخدمات الصحية في التأمين الصحي الشامل بلغ 3451

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها.

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الجيزة: إقامة 18 سوقًا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن إقامة 18 سوقًا للسلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية، في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا واسعًا حول ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

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"البحوث الإسلامية" يطلق مبادرة لتحصين المجتمع ضد الإلحاد والرد على الشبهات

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان: (معًا لمواجهة الإلحاد)، في إطار جهوده المستمرة للتصدي لشبهات الإلحاد والرد عليها بأسلوب علمي ومنهجي يهدف إلى تحصين المجتمع، من خلال تأهيل الوعاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفكر المنحرف.

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مدبولي: فض التشابكات المالية يعزز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها

قال بيان صادر عن الحكومة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع جهود فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من الجهات الحكومية.

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عرض نظام البكالوريا على السيسي.. وتوجيهات مهمة بشأن منظومة التعليم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطي الواردة بالمادتَين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، لا سيما تطبيق السوار الإلكتروني.

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