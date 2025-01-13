ياسمين عز تنقلب على الفرعون.. جولة تكتيكية أم تغيير حقيقي؟

كتب- محمد شاكر:

يبدو أن جعبة الإعلامية ياسمين عز، من مفردات كاريكاتيرية لدعم الرجل، أصبحت خاوية، فإذا بها تغير مسارها وتسلك طريقًا مغايرًا لمناصرة الرجل التي دأبت عليها طويلًا، لتبدأ في مناصرة الجنس الناعم، مع بداية العام الجديد.

ياسمين التي دأبت على إثارة الجدل بتصريحاتها ونصائحها الموجهة للمرأة والمغلفة بنكهة كوميدية، تتضمن وصف الرجل بالفرعون، إذا بها تُنزل الرجل من عليائه، وتنقلب عليه، ليناله من سخريتها وسهام نقدها، نصيب.

بدأ هذا التحول، في مسار برنامج "كلام الناس"، المذاع على قناة "MBC مصر"، بتصريحات ياسمين عز التي وجهت فيها نصيحة للفتيات قائلة: "في بداية السنة الجديدة حطي هدف قدامك، بس ياريت يكون أي حاجة غير الجواز، أنا مش عايزاكي يا حبيبة قلبي تفكري أن الجواز آخر المرحلة أو نهاية المطاف وبعدها تقعدي ترتاحي".

وتابعت ياسمين عز: "الجواز هو بداية العذاب ومضيق السراب، ليه عايزة تكوني من المتجوزين، عايزه إيه من الجواز أوعي تفكري جوزك هيكون ضهرك ليه يا حبيبتي هو أنتٍ مولودة من غير ضهر!".

هذه التصريحات لياسمين عز جاءت بعد أيام من تصريحاتها التي قالت فيها: "في الجو البرد ده قومي اعملي لجوزك شوية بطاطا بالبشاميل، أو طبق شعرية باللبن، أو مشروب يهدي ليه أعصابه".

وتابعت: "بلاش تكوني تقليدية أو محلية وتعملي يانسون اطلعي شوية للعالمية وخليكي إنترناشونال، ودفي ليه ملاية السرير قبل ما ينام في البرد ده، وبدل ما تنشفي شعرك بالسيشوار دفي السرير".

ويبدو أن ياسمين عز، أخذت حديث النجم خالد الصاوي لها بمحمل الجدية، بعدما قال لها أثناء استضافته بالبرنامج: "خليني أقولك نصيحة، بلاش تاخدك الجلالة أوي في أفكارك، راجعي أفكارك عشان متتصدميش بالواقع".

واستكمل الصاوي: "الجواز مختلف ومعلوماتك عن الراجل دلوقتي هتختلف لما تتجوزي وتكتشفي أنه بيقعد مع أصحابه كتير وبيكذب عليكي كذب أبيض لما تسأليه كان فين، سنة واحدة بس جواز هتخليكي تغيري رأيك خالص".

فإذا بياسمين عز تغير مواقفها كلية، قبل أن تخوض التجربة فتقول للبنات في أحدث تصريحاتها: "فوقي من الحلبة اللي أنتٍ بتشربيها.. مش عايزاكي تندمي بعد الزواج، لأنك هتجيبي لنفسك هم فوق همك".

وتضيف ياسمين عز: "لو عندك 100 مشكلة بعد الجواز هيكون 101، لو بتموتي على السرير جوزك هيقولك قومي سخني العشا يا شيماء وتعالي موتي براحتك".

هذا التغير المفاجئ في أفكار ونصائح ياسمين عز، أثار الكثير من الجدل بعد عام كامل، من قرار طارق سعدة، نقيب الإعلاميين بإحالة ياسمين عز، للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات، بناءً على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بالإضافة إلى شكاوى وردت من المجلس القومى للمرأة، وكان ذلك يوم 13 يناير 2023.

اللافت أن ياسمين عز، أصرت على موقفها ولم تتراجع أثناء فترة التحقيقات وقالت: "مش عاجباكم عندكم عمرو أديب، برنامج الحكاية 4 أيام في الأسبوع مع قمر الزمان والمكان بيجيب كل حاجة.. مرأة وأكل وطبخ وثقافة والمحطة بتقدم وجبة ممتعة وتمتع المشاهد وتحافظ على الأسرة وفيه برامج متنوعة اختار اللي أنت حابب تتفرج عليه".

وأضافت: "حرية الرأي مكفولة للجميع وإرضاء الناس غاية لا تُدرك، وإحنا مش مضطرين نحب بعض لكن مجبرين نحترم بعض".

وأصبح السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا بدأت ياسمين عز تغير مواقفها وتنقلب على الرجل؟ وهل ستستمر في مواقفها الجديدة أم أنها سرعان ما ستعود إلى موقفها السابق؟، هذا ما ستجيب عنه الحلقات القادمة من برنامجها "كلام الناس".

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