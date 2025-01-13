كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 13-1-2025، على كافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين 13 يناير 2025، مائل للدفئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإن درجات الحرارة ترتفع على أغلب المناطق بقيم تصل إلى 4 درجات، إذ أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية التي تتواجد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

"مصراوي" في السطور التالية ينشر درجات الحرارة على أغلب المناطق في مختلف المحافظات وهي كالآتي:

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 22

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 22

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 21

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21

- الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 24

- السويس الصغرى 10 والعظمى 23

- العريش الصغرى 07 والعظمى 22

- رفح الصغرى 07 والعظمى 21

- طابا الصغرى 06 والعظمى 20

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 22

- العلمين الصغرى 11 والعظمى 23

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 23

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 23

- بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 23

- المنيا الصغرى 08 والعظمى 24

- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 22

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 24

- قنا الصغرى 09 والعظمى 26

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 27

- الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 25