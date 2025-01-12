نتيجة مسابقة وظائف المحليات.. أسماء 14 مديرًا عامًا بوزارة التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بتعيين 14 مديرًا عامًا لعدد من الإدارات بالديوان العام للوزارة من الذين تم اختيارهم في مسابقة القيادات الجديدة بالوزارة وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 الخاص بالوظائف القيادية الشاغرة وذلك لمدة 3 سنوات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان قبل قليل، إلى أن المعينين قد اجتازوا جميع الإجراءات والاختبارات والمقابلات الشخصية مع لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوزارة برئاسة وزير التنمية المحلية وأعضاء اللجنة.

كما حضروا كل الاختبارات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وهنأت الدكتورة منال عوض، جميع مديري العموم المعينين بالديوان العام للوزارة، وطالبتهم ببذل أقصى الجهود في أداء المهام والعمل المكلفين به في الإدارات الخاصة بعملهم بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واشتملت قرارات وزيرة التنمية المحلية على الآتية أسماؤهم:

1- سامية محمد العربي، مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية.

2- محمود زياد متولي، مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط.

3- مصطفى عادل عبد الموجود، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري.

4- المهندسة علية السيد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي.,

5- هالة عواد إبراهيم حمد، مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.

6- محمد عماد الدين محمد عبد المعطي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.

7- الدكتور أيمن أحمد محمد الجمل، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

8- مصطفى محمود عبد المجيد، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

9- بدري محمود بدري، مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

10- بدر عبد السيد مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

11- نادرة أحمد مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

12- رانيا عبد الرحمن عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

13- الدكتورة هناء سمير عبد السميع، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

14- هشام إبراهيم عبد ربه، مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

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