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خلافات سابقة.. حبس المتهم بقتل كهربائي طعنًا في الطالبية

03:50 م الأحد 12 يناير 2025

حبس ارشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، بحبس عاطل قتل كهربائيًا طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة الطالبية.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل شاب يدعى "مصطفى" (22 عامًا) على يد عاطل يدعى "سالم" (25 عامًا) بسبب خلافات سابقة بينهما في الطالبية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم والضحية نشب بينهما خلاف، وعلى إثره استل المتهم سلاحًا أبيض وطعن الضحية طعنة نافذة أودت بحياته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الطالبية. فورًا انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين "سالم" (25 سنة) عاطل و"مصطفى" (22 سنة) كهربائي، بسبب خلافات سابقة، وقام خلالها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته. جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات السابقة.

جريمة قتل النيابة العامة حبس عاطل قتل كهربائي
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