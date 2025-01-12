"الوطنية للإعلام" تطلق "بودكاست ماسبيرو".. والمسلماني: لدينا 100 عام من الحوارات

كتب- محمد نصار:

تطلق الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني، (بودكاست ماسبيرو)، وذلك لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي.

وقال المسلماني، في بيان قبل قليل: نعمل في بودكاست ماسبيرو على إنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية، ولدينا في الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات التي يمتد بعضها إلى زمن تأسيس الإذاعة المصرية قبل نحو 100 عام، والذي يعد ثروة تراثية كبرى بالمعايير العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: البرامج الجديدة على بودكاست ماسبيرو تهدف إلى تأكيد دور إعلام الدولة في تعزيز المعرفة، وتوسيع مساحة الرؤية، ودعم قيم الانتماء والوسطية، واحترام العقل، وحماية الوطن.

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