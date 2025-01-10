"مركز البحوث" يطلق قافلة طبية لقرية الرهاوي بالجيزة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

القاهرة - أ ش أ

أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية مجانية لقرية الرهاوي بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة استفاد منها 1980 مريضا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وقالت رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية بالمركز الدكتورة نبيلة عبد المقصود - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إن إطلاق القوافل الطبية يأتي ضمن توجيهات رئيس المركز الدكتور ممدوح معوض؛ لتفعيل دور المركز تجاه المجتمع بتوفير الخدمة الصحية المتميزة للقرى الأكثر فقرا واحتياجا لتخفيف الأعباء على كاهلها.

وأوضحت أن القافلة ضمت نخبة من أطباء المركز في التخصصات المختلفة منها الأمراض الباطنية، والأمراض الجلدية، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب، والرمد، وأمراض ألم العضلات، والمخ والأعصاب، وطب الفم والأسنان.

وأضافت أن القافلة رافقتها العيادات المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومي للبحوث التي يتم من خلالها فحص المرضى (عيادة الأمراض الباطنية؛ وتشمل رسم القلب وأمراض النساء والتوليد، وعيادة طب الفم والأسنان) وقام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، كما تم صرف الأدوية اللازمة مجانا من صيدلية المركز.

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