السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب

السيطرة على حريق منشأة ناصر وقرارات عاجلة من محافظ القاهرة

كتب - محمد أبوبكر:

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم بتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، واستهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر، أعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلبة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب و تحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الليلة بـ638 جنيه.. 17 صورة ترصد أرخص فندق في شرم الشيخ

تصل لـ100 ألف جنيه.. أسعار عمرة النصف الثاني من رجب 2025 الاقتصادية والـ5 نجوم