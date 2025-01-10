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السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب

11:24 ص الجمعة 10 يناير 2025
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  • عرض 16 صورة
    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (2)
  • عرض 16 صورة
    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (3)
  • عرض 16 صورة
    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (6)
  • عرض 16 صورة
    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (4)
  • عرض 16 صورة
    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (7)
  • عرض 16 صورة
    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (9)
  • عرض 16 صورة
    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (8)
  • عرض 16 صورة
    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (11)
  • عرض 16 صورة
    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (5)
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    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (13)
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    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (10)
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    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (15)
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    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (14)
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    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا ويوجه رسالة للطلاب (12)
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كتب - محمد أبوبكر:

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم بتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، واستهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر، أعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلبة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب و تحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

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عبدالفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية الرئيس السيسي
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