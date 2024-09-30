السيسي: تكلفة المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بلغت 400 مليار جنيه - (فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مبادرة حياة كريمة مرت بثلاث مراحل، كل مرحلة تضمنت 1500 قرية، و40 ألف تابع، موضحًا أن التكلفة التي وضعت للمبادرة بلغت 600 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية الذين أنهوا دراستهم بها، وذلك في إطار استعدادات الأكاديمية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه الحكومة اكتشفت أن حجم المطلوب كبير للغاية، ولكن كان يجب تنفيذه بأي شكل ممكن، لذلك، استغرقت المرحلة الأولى حوالي 3 سنوات.

وأكد، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تجاوز الإنفاق عليها حوالي 400 مليار جنيه بدلًا من 200 مليار، موضحًا أن المرحلة الثانية يمكن أن تحتاج إلى مثل هذا المبلغ أو أكبر منه.

وأشار إلى أنه رغم الظروف صعبة لايمكن التوقف عن مبادرة "حياة كريمة"، قائلا: "أنا فقدت من موارد قناة السويس أكتر من 300 مليار جنيه ولسة، وحاليا بننهي المرحلة الأولى وبدأنا في المرحلة الثانية على استحياء".