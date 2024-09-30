موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مُطلع، عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للعاملين في القطاع الخاص.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص ستوافق يوم الأحد القادم الموافق 6 أكتوبر 2024.

ووفقًا قانون العمل، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52).

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل، بيانًا لكشف تفاصيل إجازة 6 أكتوبر 2024، متضمنًا الكتاب الدوري.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد القوات المسلحة.