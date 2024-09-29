أبرزها الارتفاعات والردود.. نص اشتراطات البناء الملغاة بجميع المحافظات

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على مستوى جميع المحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن.

وكان من أبرز بنود الاشتراطات البنائية الملغاة، البناء على مساحة 70% من الأرض فقط للمساحات الأكبر من 175 مترًا، ووضع حد أقصى للارتفاعات وعدد الأدوار بأرضي و4 أدوار للشوارع التي يزيد عرضها على 12 مترًا وألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.

يذكر أنه تم تطبيق اشتراطات البناء "التي تم إلغائها- اعتبارًا من يوم الأحد 4 يوليو 2021.

وينشر مصراوي النص الكامل لمنظومة البناء الجديدة في المدن "الملغاة" بشقيها الاشتراطات والتراخيص.

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