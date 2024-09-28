رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفندق الجبلي المُطل على دير سانت كاترين وجبل التجلي

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كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء الفندق الجبلي، أحد مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.

وفور وصوله موقع الفندق الجبلي، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لغرفة فندقية مُؤثثة، واستشرف، من إحدى نقاط المشاهدة المرتفعة، الموقع العام وأعمال الإنشاءات الجارية بالمشروع.

وفي غضون ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن الفندق الجبلي يُقام علي مساحة 12900 م2، ويضم 144 غرفة متنوعة وأجنحة، ويتكون من مبنى أرضي و4 أدوار وحمامات سباحة وكبائن إقامة.

وأوضح الدكتور ماهر استينو، استشاري مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، أن الفندق الجبلي يتمتع بإطلالات مُتعددة على دير سانت كاترين وجبل التجلي ووادي الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة.

وأضاف: يقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود فى الجبل بوادى الراحة لإنشاء الفندق الجبلى، ليضم مختلف المُقومات التى تجعله فندقًا عالميًا يتمتع بإطلالات متعددة.

رافق رئيس الوزراء، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ماهر استينو، استشاري مشروع تطوير مدينة سانت كاترين.