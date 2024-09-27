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بعد عودة العمل بقانون 2008.. أبرز ضوابط البناء الجديدة

10:30 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

الدكتورة منال عوض

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

وحددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الشروط يجب الالتزام بها، وهي كما يلي:

* الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

* الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.

* التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.

* السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي عودة العمل بأحكام قانون البناء
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