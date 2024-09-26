الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة

تحيا مصر: "دكان الفرحة" يوفر 10 آلاف قطعة ملابس مجانًا في المنيا

كتب- حسن مرسي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تغير ملحوظ في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع بداية ظهور مؤشرات فصل الخريف.

وأوضحت غانم في تصريحات تلفزيونية أن البلاد تشهد حالياً تغيرًا في مصادر الكتل الهوائية، حيث أصبحت تأتي من أوروبا، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

كما أشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة تساهم في حجب أشعة الشمس، مما يعطي إحساسًا ببرودة الطقس.

وحذرت غانم من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، مما قد يؤثر على الرؤية أثناء القيادة.

ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في هذه الأوقات.