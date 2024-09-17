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وزير السياحة يكشف عن خطته لمجابهة تحديات القطاع

11:23 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

شريف فتحي، وزير السياحة

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كتب- محمد شاكر ومحمد أبو بكر:

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن جولات الجمال والخيل ستقتصر قريبًا على مسارين محددين داخل المنطقة الأثرية، بهدف تنظيم الأوضاع وتقديم تجربة أفضل للزوار.

يأتي ذلك، في إطار جهود تطوير وتحسين تجربة زيارة منطقة أهرامات الجيزة.

وكشف "فتحي"، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عن خطط لمعالجة مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع السياحة بالتعاون مع عدد من الوزارات المختلفة.

وأشار فتحي إلى أن الوزارة تخطط لإقامة معارض أثرية في كل من اليابان ولندن، بالإضافة إلى دول أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وفيما يتعلق بالترويج السياحي، أوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في آليات الترويج، حيث سيتم تعيين مدير مشروع لكل خطة، لضمان قياس فعّال لمدى نجاح جهود الترويج السياحي في الأسواق المستهدفة.

شريف فتحي وزير السياحة مجابهة تحديات القطاع السياحي جولات الجمال والخيل منطقة أهرامات الجيزة
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