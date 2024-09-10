حرام شرعًا.. داعية تحذر من التعري على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الأرباح

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنها لا يمكنها أن تنكر أن غطاء الرأس واجب، مردفة: «يجب أن يتم تعود الفتيات على ارتداء الحجاب بصورة تدريجية وليس مرة واحدة».

وردت سعاد صالح خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة صدى البلد، على سؤال شرعية الزواج عبر الإنترنت قائلة: «أنا ضد الزواج عن طريق الإنترنت والخاطبة، أميل للمشاركة الحقيقية بين الطرفين بعيد عن الانفراد، لأن الشيطان ثلاثهما».

وتابعت: «الستر من أهم سمات الشرعية الإسلامية، ولا يجوز لأي شخص أن ينشر فيديوهات حضنه لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الفعل حرام شرعا».

وأجابت سعاد صالح عن سؤال حرمانية التربح من مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «في أشخاص بتعرض جسدها مقابل التربح من مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأمر حرام، ولكن التربح من الإنترنت بصورة عامة يجب يرد عليه أناس متخصصين ويفهمون جيدا».