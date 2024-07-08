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التقديم خلال أيام.. شروط وأوراق الالتحاق بمعهد تمريض مستشفى باب الشعرية

11:17 ص الإثنين 08 يوليو 2024

جامعة الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفتح جامعة الأزهر خلال أيام، باب التقدم لمعهد تمريض مستشفى باب الشعرية التابع لكلية طب البنين بالقاهرة، للطالبات الحاصلات على الشهادتين الإعدادية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، من المقيمات بمحافظة القاهرة.

وينشر "مصراوي" شروط الالتحاق بالمعهد على النحو التالي:

- أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية حاصلة على الإعدادية الأزهرية أو العامة من محافظة القاهرة.

- أن تكون حديثة التخرج "دور أول 2024/2023".

- ألا يقل السن في أول أكتوبر عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.

- الأولوية بالقبول لأصحاب المجاميع الأعلى.

- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية من محافظة القاهرة.

- اجتياز اختبار اللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى من 10:7.

- اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة.

- لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة، وحال زواجها أثناء الدراسة يتم فصلها.

- حال قبول الطالبة بالمعهد، يتعهد ولي الأمر بأداء فترة الامتياز ومدتها 6 شهور بعد إعلان نتيجة السنة النهائية.

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- نسخة من أصول وصور المستندات التالية وأثناء دفع رسوم التنسيق في مظروف موضح عليه من الخارج اسم الطالبة والمجموع ويحتوى على المستندات التالية:

- صورة استمارة النجاح صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر مكتوب عليها رقم هاتفه المحمول .

- صورة شهادة ميلاد الطالبة كمبيوتر

- أصل إيصال التوريد الرسوم التقديم للتنسيق.

جامعة الأزهر معهد تمريض مستشفى باب الشعرية مستشفى باب الشعرية
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