التقديم خلال أيام.. شروط وأوراق الالتحاق بمعهد تمريض مستشفى باب الشعرية
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تفتح جامعة الأزهر خلال أيام، باب التقدم لمعهد تمريض مستشفى باب الشعرية التابع لكلية طب البنين بالقاهرة، للطالبات الحاصلات على الشهادتين الإعدادية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، من المقيمات بمحافظة القاهرة.
وينشر "مصراوي" شروط الالتحاق بالمعهد على النحو التالي:
- أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية حاصلة على الإعدادية الأزهرية أو العامة من محافظة القاهرة.
- أن تكون حديثة التخرج "دور أول 2024/2023".
- ألا يقل السن في أول أكتوبر عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.
- الأولوية بالقبول لأصحاب المجاميع الأعلى.
- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية من محافظة القاهرة.
- اجتياز اختبار اللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى من 10:7.
- اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة.
- لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة، وحال زواجها أثناء الدراسة يتم فصلها.
- حال قبول الطالبة بالمعهد، يتعهد ولي الأمر بأداء فترة الامتياز ومدتها 6 شهور بعد إعلان نتيجة السنة النهائية.
وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:
- نسخة من أصول وصور المستندات التالية وأثناء دفع رسوم التنسيق في مظروف موضح عليه من الخارج اسم الطالبة والمجموع ويحتوى على المستندات التالية:
- صورة استمارة النجاح صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر مكتوب عليها رقم هاتفه المحمول .
- صورة شهادة ميلاد الطالبة كمبيوتر
- أصل إيصال التوريد الرسوم التقديم للتنسيق.
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