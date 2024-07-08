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BBC

تصل لـ45 درجة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

08:30 ص الإثنين 08 يوليو 2024
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    الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين إلى السبت 13 يوليو 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس يوم الإثنين: يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. الرياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.

كما يسود ارتفاع طفيف وتدريجي بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة على أغلب الأنحاء، اعتباراً من الثلاثاء 09 يوليو.

وجاءت حالة الطقس على النحو التالي:

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة
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