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التموين تطرح زيت طعام على البطاقات في شهر يوليو.. ما السعر؟

01:47 ص الأحد 07 يوليو 2024

زيت الطعام

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار السلع الأساسية على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر يوليو 2024.

ووفقا للوزارة، فإنه سيتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة وفقا لعدد الأفراد.

وبحسب الوزارة، فإنها تقوم بطرح زيت الطعام على البطاقة بسعر 30 جنيها للعبوة 800 جرام، كما توفر منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة .

يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأ مهام عمله في الوزارة عقب أداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في متابعة ملفات الوزارة ووضع خطط للتطوير في القطاعات والهيئات المختلفة.

كما بدأ الوزير في الاستعانة بالكفاءات من أجل الارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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