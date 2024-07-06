خلق بيئة تنافسية.. نقابة السياحيين: مشروع الساحل الشمالي حقق مليارات الجنيهات

كتب- محمد أبو بكر:

قال فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين في مصر، إن مشروع الساحل الشمالي يُعد طفرة كبيرة للاستثمار السياحي المصري.

وأضاف "حسني"، في تصريحات لمصراوي، أن مشروع ساوث ميد هو شراكة استثمارية سياحية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى، ويعد وجهة سياحية عالمية المقام على مساحة 23 مليون متر مربع بحجم استثمارات واحد تريليون جنيه مصري.

وأضاف أمين عام نقابة السياحيين، أنه منذ إعلان الاتفاق خلال الساعات الأولي حقق المشروع مليارات الجنيهات، لافتًا إلى أنه يمثل وجهة سياحية عالمية في شمال البحر المتوسط، ومنافسًا لأجمل المدن السياحية والعالمية، وخلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد، أن خطة الدولة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السياحي هو استهداف 18 مليون سائح، ثم 30 مليون سائح بحلول 2028، لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز صناعة السياحة في مصر، وذلك في ظل عدد من المشروعات، منها التجلي الأعظم بسانت كاترين، وافتتاح المتحف المصري الكبير، واستعداد الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والحضارية.

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