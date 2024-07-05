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BBC

"3 غرز في الرأس".. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي مدحت شلبي بعد حادث سير

09:23 م الجمعة 05 يوليه 2024
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    حادث الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 4 صورة
    حادث الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 4 صورة
    حادث الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 4 صورة
    حادث الإعلامي مدحت شلبي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال مصدر مقرب من الإعلامي مدحت شلبي، إن الأخير تعرض لحادث سير منذ يومين.

وأوضح المصدر، أن حادث السير الذي تعرض له الإعلامي مدحت شلبي نتج عنه خياطة 3 عرز في رأسه فضلًا عن وجود بعض الكدمات.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الإعلامي مدحت شلبي كان واخد العربية علشان يحط بنزين في بنزينه بجوار منزله وفوجئ بسيارة 128 تسير بشكل عكسي واصطدم به من الخلف مما نتج عنه اصطدام رأسه بمرآة صالون العربية.

وتابع: "العربية ادمرت والونش شالها علشان يوديها التوكيل".

مدحت شلبي حادث سير حوادث الطرق
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