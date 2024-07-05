بعد اجتماعه مع قيادات الوزارة.. ننشر أول قرارات وزير السياحة والآثار الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، في أول لقاء له معهم عقب أدائه اليمين الدستورية أمس، وذلك لاستعراض ومناقشة أهم ملفات وخطط العمل خلال الفترة المقبلة للوصول للمستهدفات من قطاع السياحة والآثار في مصر.

واستهل شريف فتحي الاجتماع، بالإعراب عن امتنانه البالغ لثقة القيادة السياسية في توليه منصب وزير السياحة والآثار في الحكومة الجديدة، وحرصه على بذل قصارى الجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر من خلال تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بما يساهم في مواصلة تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وأن تحظى مصر بالمكانة التي تستحقها بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

كما حرص الوزير، على تقديم التهنئة ليمنى البحار على توليها منصب نائب وزير السياحة والآثار، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح وأن تشهد الفترة المقبلة العمل سوياً لتحقيق المستهدفات.

وأكد على أهمية مواصلة سير العمل من خلال كافة أعضاء فريق العمل الموجود لاستكمال ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية تحديد الأولويات بشكل واضح ودقيق وتضافر كافة الجهود والعمل كفريق واحد في بيئة عمل صحية ومحفزة.

وقد تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بالنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر، كما استمع الوزير إلى أبرز الأولويات التي يرى قيادات الوزارة ضرورة العمل عليها في أسرع وقت، وكذلك ما تواجههم من مشكلات أو عقبات قد تعوق تحقيق الأهداف المرجوة.

كما تم التطرق لمناقشة سبل زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، وتحسين التجربة السياحية في مصر، واستكمال تطوير البنية التشريعية المرتبطة بقطاع السياحة، وكذلك استعراض الإجراءات التي تتم لتطوير منتج سياحة اليخوت في مصر.

كما تم التحدث عن المتحف المصري الكبير وأبرز المستجدات التي يشهدها، وكذلك ما يتم في ملف تطوير منطقة أهرامات الجيزة وتحسين التحربة السياحية بها.

وتم التطرق لمناقشة ملف التعليم والتدريب بالقطاع، حيث أكد الوزير على أهمية إعداد وتدريب العنصر البشري بالقطاع وخاصة من الكوادر بالوزارة لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في دفع منظومة العمل بالوزارة.

يذكر بالذكر أن الوزير قام، صباح اليوم، بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوجيه التحية للموظفين والعاملين بها، والتعرف على آليات سير العمل بالإدارات المختلفة والهيئات التابعة.