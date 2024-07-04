انخفاض طفيف ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال القاهرة.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة وعلى جنوب الصعيد 44 درجة.

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