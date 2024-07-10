وزير الصحة يُكلف "محمد الصدفي" رئيسًا لإدارة الطوارئ والرعاية الحرجة

كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور محمد عادل الصدفي رئيسًا للإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة.

يأتي ذلك خلفًا للدكتور خالد الخطيب الذي جرى تعيينه وكيلًا لوزارة الصحة بالقاهرة.

ونص القرار الذي أصدره وزير الصحة وحمل رقم 241 لسنة 2024، وحصل عليه مصراوي، على ندب الدكتور محمد عادل الصدفي، أخصائي طب بشري بمديرية الشئون الصحية بالجيزة؛ للعمل بالإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، مع تكليفه بتسيير أعمال الإدارة، لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أيما الأجلين أقرب.