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بسبب انقطاع الكهرباء.. طلب إحاطة لرفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

12:19 م الإثنين 01 يوليه 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة ولاء الإمامي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، بشأن المطالبة برفع درجات الرأفة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، بحد أدنى خمسة في المئة.

يأتي ذلك تعويضًا عن الفترة التي تم فيها انقطاع التيار الكهربائي أثناء استذكار الطلاب امتحانات الثانوية العامة .

وأوضحت عضو مجلس النواب أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي كان لها الأثر المباشر على قدرات الطلاب لمراجعة المواد التعليمية، وذلك تفاعلًا من الوزارة مع الأزمة التي عانت منها الأسر المصرية كعامل لتهدئة الرأي العام في الشارع المصري.

مجلس النواب طلب إحاطة انقطاع الكهرباء رفع درجات الرأفة طلاب الثانوية العامة
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