رئيس "الشيوخ": نحتاج إلى تشريع مرن لمواكبة الذكاء الاصطناعي

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إننا بحاجة إلى ضبط تشريعي لملف الذكاء الاصطناعي، على أن يكون تشريعًا مرنًا؛ لأنه سيكون قابلًا للتعديل والتغيير والتطور بشكل سريع، لمواكبة التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ؛ بعنوان: (الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".

وقال المستشار أبو شقة إن تحديات ملف الذكاء الاصطناعي، تتطلب الاستعداد بمنظومة تشريعية؛ لمواكبة التطورات المتلاحقة في ذلك القطاع، مشيرًا إلى أن تقدم الدول سيُقاس بمعيار ما توصلت إليه من تقدم في ملف الذكاء الاصطناعي.