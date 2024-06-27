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BBC

الغرف السياحية: أرباح شركات الحج لا تتجاوز 10% ومصر ملتزمة بإجراءات السعودية

07:15 م الخميس 27 يونيو 2024

الحج

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كتب- حسن مرسي:

أكد إيهاب المهدي، عضو لجنة تيسير أعمال غرفة شركات السياحة وعضو اللجنة الفنية للحج، أن أرباح شركات السياحة من الحج تتراوح بين 5 إلى 10% فقط من التكلفة الإجمالية، نافياً بذلك المزاعم حول مبالغة الشركات في أرباحها.

أوضح المهدي، خلال تصريحاته عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشركات التي لا تلتزم بتعليمات وزارة السياحة فيما يخص ضوابط الحج تتعرض لعقوبات صارمة.

من جانبه، أكد باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج السياحي بوزارة السياحة والآثار، التزام مصر التام بالإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لتنظيم موسم الحج. وأشاد السيسي بجهود المملكة في تنظيم موسم الحج، مؤكداً على أهمية تحديد عدد الحجاج من كل دولة للحفاظ على سلامتهم وتسهيل أداء المناسك.

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج السياحي بوزارة السياحة والآثار، إلى أن وزارة السياحة توافق على عدد محدد من الحجاج ضمن البعثة الرسمية، وفقاً للإجراءات المتبعة في نظام الحج السعودي، وذلك رغم رغبة مئات الآلاف من المصريين في أداء الفريضة سنوياً.

وشدد باسل السيسي، على ضرورة تطبيق قوانين رادعة لمحاسبة الشركات السياحية غير المرخصة، وتغليظ العقوبات لتشمل المحاسبة الجنائية، وليس فقط فرض غرامات مالية، وذلك للحد من التجاوزات التي قد تحدث خلال موسم الحج.

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