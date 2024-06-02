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اللجنة العامة بالنواب توافق علي موازنة المجلس

05:45 م الأحد 02 يونيو 2024

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في اجتماعها اليوم على تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2024/2025.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.

الدكتور حنفي جبالي اللجنة العامة بالنواب مجلس النواب
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اللجنة العامة بالنواب توافق علي موازنة المجلس

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