زاهي حواس: عرض جماجم مصرية أثرية للبيع في متحف إنجليزي "تصرف استعماري"

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، أنه على المتحف الأوروبية وفي دول الغرب أن تتوقف عن التصرفات الاستعمارية، موضحًا أن الآثار المصرية أخذت خلال فترة الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، ولا تزال موجودة بمتاحف أوروبا، مشددًا على أن المتاحف الأوروبية والأمريكية لا تزال تمارس الأعمال الاستعمارية بمعنى أنهم يشترون الآثار المسروقة.

وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بإغلاق المتحف الذي عرض جماجم مصرية أثرية للبيع، موضحًا أن هذا الأمر شئ غير أخلاقي وليس محترم وبشع، منوهًا بأنه يتم بيع المومياوات في مزاد علني وهو تصرف غريب، مشددًا على أنه سعيد بما قالته نائبة إنجليزية وتصريحها على هذا الشئ بأنها تصرفات استعمارية.

ونوه بأنه في القرن الـ16 والـ18 كانت إنجلترا وفرنسا تبعث قراصنة للأقصر وخرجت من مصر في هذا الوقت آلاف المومياوات والتي كانت تستخدم في المواد الطبية، مشددًا على أنه لا يوجد متحف في أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا ليس به مومياء مصرية، وكل هذه المومياوات هي غير ملكية، مؤكدًا أن هناك ثري عربي حصل على تمثال مصر ي عن طريق مزاد إنجليزي.