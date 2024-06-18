حتى 15 أغسطس.. "التموين": استمرار موسم توريد القمح المحلى

كتب- محمد سامي:

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين حتى نهاية الموسم في 15 أغسطس المقبل، وذلك في إطار الحرص على استلام أي كميات من القمح المحلى لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم بجانب استمرار إجراء المناقصات لاستيراد القمح المستورد لتعزيز المخزون الاستراتيجي طوال الوقت من السلع الأساسية.

وتتسلم وزارة التموين، القمح المحلى من المزارعين بسعر 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراطا، و1900 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المزروعة محليًا وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

يذكر، أن ملف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية ونجحت وزارة التموين فى القضاء على طوابير الخبز التى ظلت ممتدة على مدار سنوات طويلة حتى تم تطبيق صرف الخبز بالبطاقات الذكية وتخصيص 5 أرغفة لكل مواطن يوميا بسعر 20 قرشا للرغيف ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات، أيضا التوسع فى المشروع القومى للصوامع وزيادة السعة التخزينية فى الصوامع من 1.2 مليون طن قمح إلى 3.6 مليون طن.