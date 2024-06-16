الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

استمرار توافد المواطنين على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى - 20

كتب- حسن مرسي:

أعلن محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء انكسار حدة الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا قياسيًا وصل إلى 48 درجة مئوية في محافظات الصعيد.

خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى المصرية، أوضح "القياتي"، أن هذا الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، والذي يتراوح بين 3 إلى 4 درجات، يعود إلى تغير طفيف في مصادر الكتل الهوائية وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

كما حذر محمود القياتي من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية مقارنة بالمحافظات الشمالية، مؤكدًا أن الطقس سيظل شديد الحرارة خلال النهار.

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستصبح معتدلة نسبيًا خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، إلا أن نسب الرطوبة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا مع دخول فصل الصيف.

ونصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من الماء، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.