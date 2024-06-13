10 صور ترصد رصف وتطوير شارع اللواء يسري بالعياط في الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

انتهت محافظة الجيزة، من وضع طبقة الرصف السطحية بشارع اللواء يسري بمركز ومدينة العياط.

وتواصل محافظة الجيزة، العمل على رفع وتطوير كفاءة الطرق الحيوية بالمحافظة، بالإضافة إلى الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير.

وأنهت "الجيزة"، خلال الفترة السابقة تطوير عدد من الطرق، منها تطوير ورصف طرق الثلاثيني الجديد و الشيشيني وترعة السواحل و أكتوبر ومركز التنمية والمنصورية كرداسة، والطرق بأحياء الطالبية والهرم وإمبابة ومراكز أبو النمرس وكرداسة والبدرشين.

وتعمل محافظة الجيزة، على قدم وساق، للانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري؛ لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

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