إعلان

BBC

المفتي يهنِّئ الرئيس والشعب والأمَّتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

11:56 ص الخميس 13 يونيو 2024

الدكتور شوقي علام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمَّتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هجريًّا.

وقال مفتي الجمهورية، في بيانٍ اليوم: إننا في هذه الأيام المباركة، نتشارك جميعًا فرحةَ عيد الأضحى المبارك، ونشهد التلاحم الوطني وروح المحبة والتآخي التي تميِّز الشعب المصريَّ العظيم الذي هو في رباط إلى يوم الدين.

وتوجَّه المفتي بالدعاء للمولى عزَّ وجلَّ بأن يُعيد علينا هذه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا من عُتقائه من النار في يوم عرفة، وأن تَعُمَّ الأعياد والمحبة والخير والاستقرار مصر والمنطقة العربية والإسلامية، وننعم جميعًا بالخير والرخاء والاستقرار.

الدكتور شوقي علام عيد الأضحى الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تسيير 3 خطوط طيران مباشرة إلى دول إفريقية.. "الهجرة" تكشف التفاصيل

إعلان

إعلان

* الحرارة تصل لـ 42 درجة.. الأرصاد: بدء فترة ذروة الموجة الحارة اليوم
* ذكريات مُلغمة.. ركام حرب غزة يهدد حياة الناجين