السياحة: تسيير 274 رحلة طيران للحج السياحي إلى السعودية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إها واصلت متابعتها، اليوم، لوصول آخر رحلات طيران الحج السياحي إلى مكة المكرمة بالأراضي السعودية، والتي وصلت فجر اليوم مطار جدة وتقل 102 حاج.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن رحلات طيران الحج السياحي التي تم تسييرها للأراضي السعودية هذا الموسم بلغت 274 رحلة تقل عدد 18832 حاج من حجاج السياحة من المستوى الاقتصادي والخمس نجوم.

وأشارت إلى أن لجان الوزارة المتواجدة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، قد استقبلت اليوم حجاج آخر رحلات طيران الحج السياحي، وأنه تم الاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لحجاج السياحة المصريين لتقديم أفضل الخدمات لهم وضمان تجربة حج مميزة وراحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لهم لحين عودتهم بسلامة الله الى أرض الوطن.