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مسرح العرائس يقدم مسرحية "ذات.. والرداء الأحمر" ثاني أيام العيد

08:30 ص الأربعاء 12 يونيو 2024

الدكتور أسامة محمد

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كتب- محمد شاكر:
طرح الدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح القاهرة للعرائس، والتابع للبيت الفني للمسرح، الأفيش الرسمي لمسرحية العرائس الجديدة "ذات.. والرداء الأحمر"، والتي تحدد موعد عرضها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على خشبة المسرح بالعتبة.
المسرحية تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ.

وهو عرض عرائسي ضخم يضم العديد من النجوم في البطولة الصوتية، على رأسهم الفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، والفنانة الشابة مايان السيد، وسامي مغاوري، عمرو رمزي، عصام الشويخ، تامر فرج، وألحان الموسيقار الكبير هاني شنوده.

والعرض يتناول العلاقة بين جيل الكبار وعلى رأسهم الجدة والأم، وجيل الشباب وتمثله البطلة "ذات" ١٤ عاما، والتي تلعب دورها مايان السيد، ويدمج العرض بين التراث والحداثة بشكل درامي ممتع، كما يقدم صورة بصرية مبهرة للأطفال تتناسب مع إيقاع العصر السريع الذي يعيشون فيه ويتعاملون بمفرداته، حيث يتناول العديد من المفردات الحديثة التي يتعامل معها الأطفال بشكل كبير في عالم التكنولوجيا، ووجهة نظر الآباء حولها، كما إنه يستطيع أن يقدم حلا لمشكلة صراع الأجيال.

وقد قامت مايان السيد هذا الأسبوع بتصوير فيديو تعلن فيه عن قيامها ببطولة المسرحية بالفستان الأحمر، الذي تتميز به الطفلة "ذات" والتي تقوم مايان بدورها، والتي ترتدي فستانا أحمر اللون بسبب اشتهارها به على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدكتور أسامة محمد مسرح العرائس يقدم مسرحية ذات والرداء الأحمر ثاني أيام العيد
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